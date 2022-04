A cura della Redazione

Colpo di coda dell'inverno: torna la neve sul Vesuvio.

Le precipitazioni (a tratti è venuta giù anche la grandine) che si sono abbattute sulle città poste alle pendici del vulcano, hanno dato una momentanea tregua, lasciando intravedere, una volta che le nuvole si sono diradate in cielo, un manto bianco di neve che ricopre gran parte del Vesuvio.

Le temperature rispetto ai giorni scorsi si sono notevolmente abbassate e sembra di essere in pieno inverno. Le previsioni parlano di pioggia ancora per gran parte della giornata, poco congeniale per questo particolare periodo dell’anno.

Intanto la Protezione Civile della Regione Campania ha ulteriormente prorogato il vigente avviso di allerta meteo per piogge e temporali.

Il livello di criticità resta giallo ma resterà in vigore fino alle ore 14 di domenica 3 aprile.