A cura della Redazione

Esenzioni del ticket sanitario prorogate fino al 30 giugno prossimo. Il provvedimento è stato adottato dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania.

La proroga vale sia per quelle legate al reddito sia per motivi di salute.

Nel dettaglio, viene posticipata la scadenza delle certificazioni di esenzioni da reddito degli anni 2019, 2020, 2021; delle certificazioni delle esenzioni da reddito per i codici E00, E01,E02, E03, E04, E20; E21, E22, E23, E24; del termine per la presentazione delle autocertificazioni per le esenzioni da reddito (la precedente scadenza era fissata al 31 marzo).