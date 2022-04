A cura della Redazione

Un corteo di cittadini è partito questa mattina da piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata e diretto a Boscotrecase per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni a riaprire l’ospedale di Boscotrecase ai ricoveri ordinari. Alla testa del corteo uno striscione con la scritta "Ridate il pronto soccorso - Torre consapevole", più indietro uno striscione della "Mamme Vulcaniche"

Il presidio ospedaliero è stato chiuso circa due anni fa, quando fu destinato esclusivamente ai malati Covid. Ora che la pandemia è più sotto controllo, e la variante attualmente in giro fa meno paura, grazie soprattutto ai vaccini, si chiede che l'ospedale ritorni alla piena funzionalità.

Intanto, in un’intervista rilasciata al nostro giornale, il capogruppo Pd alla Regione Campania, Mario Casillo, aveva dichiarato che entro questo mese dovrebbero iniziare i lavori per il nuovo reparto di pneumologia, e sempre entro aprile sarà aggiudicata la gara per il pronto soccorso e l’OBI (Osservazione breve intensiva). “Se non ci saranno ricorsi - concludeva Casillo - i lavori per il pronto soccorso inizieranno prima dell’estate”.