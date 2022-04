A cura della Redazione

Rientro in aula per gli alunni della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo "Leopardi" di Torre Annunziata. Da martedì 26 aprile, bambine e bambini, tuttavia, non svolgeranno le attività didattiche nel plesso di via Cavour bensì in quello di via Murat, con la ripresa anche del servizio di refezione scolastica.

Il piano terra della struttura di via Cavour che ospita le aule dei più piccoli, infatti, è ancora interdetto - come comunicato alla dirigente scolastica Antonella D'Urzo dall'Ufficio Tecnico Comunale - a causa degli interventi di derattizzazione necessari a seguito di una vera e propria invasione di ratti nei locali.

Per l'intera struttura fu disposta la chiusura lo scorso 1 aprile, e per 20 giorni, con ordinanza del commissario prefettizio Antonio D'Acunto, oltre che per la presenza dei topi, anche per i cumuli di rifiuti che stazionavano nel cortile esterno all'Istituto.

Ora, gran parte del plesso di via Cavour torna a disposizione per le classi della Primaria e della Secondaria di I Grado, e per gli Uffici di Presidenza e di Segreteria, eccezion fatta - come detto - per le aule al piano terra.

Riprese regolarmente anche le attività della Scuola dell'Infanzia al II Circolo "Siani" di via Tagliamonte. In questo caso, la scuola era stata chiusa per infiltrazioni d'acqua nel solaio che avevano rese inagibili le aule.Le classi seconde sezioni C e D, e la terza D saranno ubicate nelle aule del refettorio.