A cura della Redazione

Chiusura del progetto “Mani in Pasta” presso la Casa Salesiana di Torre Annunziata. Nella giornata di oggi, si concluderà l'iniziativa avviata a favore dei giovani ospitati presso la struttura. In tale occasione ci sarà anche la consegna delle nuove attrezzature professionali per il laboratorio di pizzeria, donate dal Rotary Club Pompei, all’associazione salesiana Piccoli Passi Grandi Sogni APS.

Il laboratorio è stato inaugurato nel 2019, da allora circa 100 ragazzi, italiani e stranieri, hanno preso parte alle varie edizioni.

L’ultima edizione, terminata nel gennaio scorso, ha formato 15 ragazzi, la prossima partirà il 16 maggio e prevede la partecipazione di circa 25 ragazzi.

Le lezioni sono tenute dal maestro pizzaiolo Alamin Mia (ragazzo bengalese che da minorenne è stato ospite di una delle case famiglia dei Salesiani del sud Italia) che ancora oggi vive con i Salesiani a Torre Annunziata.

Ai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio verranno inoltre rilasciati gli attestati di fine corso, alla presenza del Governatore del Distretto 2101 del Rotary, Costantino Astarita, e del presidente del club di Pompei, Carlo Donadio.

A seguire, i giovani pizzaioli prepareranno per gli ospiti una gustosa pizza, la serata sarà allietata dall’intervento dell’artista e maestro pizzaiolo Gianfranco Iervolino.

Parteciperanno all’evento i Rotary Club di Nola-Pomigliano d’Arco e di Ottaviano, sponsor del progetto insieme a quello di Pompei.