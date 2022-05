A cura della Redazione

Il prossimo lunedì 16 maggio cominceranno i lavori di manutenzione straordinaria del plesso di via Gambardella dell'Istituto Comprensivo "Alfieri" di Torre Annunziata.

Affidati in appalto dal Comune per poco meno di 70mila euro, gli interventi si protrarranno per tutta l'estate. A comunicarlo alla dirigente scolastica, Rosalba Robello, il capo dell'Ufficio tecnico dell'Ente, Valentino Ferrara, che ieri pomeriggio ha tenuto un incontro con i rappresentanti dell'associazione Genitori Insieme per la Scuola, la stessa dirigente, la rappresentante del Consiglio d'Istituto, Maria Montuoro, e il neo sub commissario prefettizio del Comune oplontino, Fernando Mone.

Le opere di riqualificazione, come assicurato dal dirigente dell'UTC, saranno terminate in tempo utile per garantire l'avvio del nuovo anno scolastico, cosicché alunni, docenti e personale scolastico possano rientrare nella sede di via Gambardella in totale sicurezza.

L'edificio scolastico è ormai chiuso da circa 3 mesi, interdetto a causa di significative carenze strutturali che hanno di fatto costretto la Dirigenza a rimodulare l'organizzazione didattica, smistando le classi presso altri plessi cittadini.