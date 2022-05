A cura della Redazione

Sensibilizzare i bambini alla pratica sportiva e non alla violenza. E’ lo scopo del dott. Mario Veneruso, titolare della palestra “AUSE Sporting Club” sita a Torre Annunziata in Via Vesuvio 59, che ha organizzato per mercoledì 25 maggio un evento presso il IV Circolo didattico di via Vittorio Veneto.

Veneruso, con un’ampia esperienza sportiva, in collaborazione con il suo staff, ha come mission quella di trasformare lo sport in educazione sociale, senza differenze e distinzioni, unendo tutti con la pratica sportiva.

L’AUSE Sporting Club è stata la prima palestra ad aprire le porte ai bambini ucraini e dà la possibilità anche a disabili di praticare sport, essendo la struttura e il personale idonei a tale scopo.