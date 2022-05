A cura della Redazione

Sorteggiati i 156 scrutatori che andranno a svolgere il loro servizio nelle 52 sezioni elettorali (3 per ogni sezione) di Torre Annunziata in occassione dei referendum sulla Giustizia del prossimo 12 giugno. Circa 80, invece, i supplenti scelti in numero maggiore rispetto alle precedenti tornate elettorali in quanto tra gli effettivi vi sono persone ultra 60enni che potrebbero, verosimilmente, rinunciare.

La procedura si è svolta nel pomeriggio di ieri in sede di riunione della Commissione Elettorale Comunale. L'adunanza era pubblica. Si è proceduto alla selezione tra gli iscritti all'apposito Albo attraverso il sorteggio informatico.

Gli elenchi degli scrutatori al momento non sono stati resi noti né pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Coloro che sono stati sorteggiati, riceveranno la notifica direttamente presso il proprio domicilio. In ogni caso, è possibile consultarli presso la sede dell'Ufficio elettorale in piazza Nicotera.

LE 52 SEZIONI ELETTORALI A TORRE ANNUNZIATA