“La lotta alla criminalità organizzata deve essere un tema identitario delle forze del campo progressista e riformista". A dichiararlo è il segretario metropolitano di Napoli del Partito Democratico, Marco Sarracino, che annuncia per domani (venerdì 27 maggio), alle ore 16.30, presso la Domus Ars in via Santa Chiara l'iniziativa "Napoli libera dalla camorra".

"Abbiamo deciso di organizzare una Agorà Democratica aperta a chi ogni giorno combatte con coraggio e passione i poteri criminali - prosegue Sarracino -. Riteniamo infatti che tale impegno debba avere una rilevanza di carattere nazionale, a maggior ragione dopo gli episodi che hanno visto lo scioglimento di alcune amministrazioni della nostra provincia per infiltrazioni camorristiche. Proprio per questo, vogliamo continuare a dare segnali chiari e inequivocabili e siamo contenti che importanti personalità del mondo sociale, civile e politico abbiano dato la propria disponibilità al confronto".

Tra i partecipanti all’evento ci saranno il ministro del Lavoro Andrea Orlando, la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Cinzia Aruta, Diego Belliazzi, Stefania Colicelli, Nino Daniele, Antonio De Iesu, Lorenzo Diana, Mariano Di Palma, Paolo Mancuso, Don Gennaro Pagano, Valeria Pirone, Anna Riccardi, Franco Roberti, Sandro Ruotolo, Giovanni Russo, Paolo Siani, Giuseppe Scognamiglio e Tania Sorrentino, quest'ultima vedova di Maurizio Cerrato, ucciso a Torre Annunziata nell'aprile dello scorso anno per un parcheggio.