A cura della Redazione

Una scritta offensiva sui manifesti che annunciano a Torre Annunziata il “Vesuvio Pride”, la manifestazione organizzata per sabato 4 giugno con raduno alle ore 15 nell'area antistante lo stadio Giraud e partenza del corteo alla ore 17.

A segnalare l'episodio è Antonello Sannino, tra gli organizzatori dell'iniziativa.

“Hanno aderito al Pride - afferma Sannino - quasi trenta Comuni attraverso il patrocinio morale, riconosciuto anche dalla regione Campania, dalla Città Metropolitana di Napoli e da Procida capitale della cultura. Decine di commercianti della città hanno partecipato con entusiasmo alla costruzione dell'evento e attendono con trepidazione il corteo. Tante le scuole e tantissime le associazioni aderenti. Non ci fermeremo di certo per l'azione vigliacca di qualche vandalo. Torre Annunziata ha bisogno di arte, cultura e bello, tutto ciò che è dentro questo Pride storico, che apre la stagione dei pride in Italia dopo due anni di durissima pandemia».