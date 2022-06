A cura della Redazione

Sabato 4 giugno si svolgerà a Torre Annunziata il "Vesuvio Pride", manifestazione a tutela dei diritti del popolo LGBTQ+.

Un corteo festante attraverserà le strade della città oplontina, con raduno alle ore 15 in piazzale Gargiulo (zona stadio Giraud) per poi, dalle ore 17 spostarsi in area "giardinetti" in viale Cristofo Colombo, attraversando via Simonetti, via Tagliamonte, corso Umberto I, via Fusco, via Gino Alfani, corso Vittorio Emanuele III, via De Simone, piazza Giovanni XXIII della Pace, via Dogana, via Caracciolo.

Il Prefetto Enrico Caterino, a capo della commissione straordinaria che gestisce attualmente l'attività amministrativa del Comune, ha emanato l'ordinanza che disciplina il traffico veicolare, l'esercizio delle attività commerciale e il consumo di bevande sul territorio, al fine di garantire la sicurezza sia dei partecipanti sia dei cittadini.

Innanzitutto, vengono sospese le occupazioni di suolo pubblico per esercizi di somministrazione e commerciali. In particolare non potranno essere dislocati sui marciapiedi sedie, tavolini, ecc. al fine di consentire il regolare flusso pedonale lungo tutto il percorso della manifestazione.

Dalle ore 9 e fino a cessata esigenza, è vietata la vendita di bevande alcoliche o superalcoliche a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, agli ambulanti e ai commercianti a posto fisso presenti in zona e fino a una distanza di 500 metri dall'area del corteo e del percorso.

Proibita inoltre la vendita di alimenti e bevande in vetro e in alluminio, con la possibilità di vendita in contenitori di carta o plastica, purché prive di tappo. E' fatto altresì divieto di consumare bevande in vetro e di lasciare bottiglie, bicchieri, ecc. in luoghi pubblici. Divieto, ancora, di accedere alla manifestazione, al corteo con lattine o bottiglie di plastica chiuse e piene.

La PrimaVera provvederà alla sigillatura dei cassonetti per la raccolta rifiuti e contenitori gettacarte lungo il percorso.

Ancora più corposo il dispositivo di traffico veicolare predisposto.

Si comincia con il divieto di sosta e fermata istituito dalle ore 9 alle 20 di sabato in: piazzale Gargiulo; via Avallone (tra civico 25 e intersezione con via Simonetti); via Fusco (tra intersezione corso Umberto I e civico 41 lato sinistro e dal civico 8F all'intersezione con via Alfani lato destro); via Alfani (intersezione Rampa Nunziante-corso Umberto I, lato destro); corso Umberto I (dall'intersezione con via dei Mille a quella con via Poerio lato sinistro e dei soli stalli antistanti i civici 3 e 5 lato destro); corso V. Emanuele III, tratto da intersezione con corso Umberto I a via De Simone; via De Simone (intersezione corso V. Emanuele III - via Dogana, lato destro); via Dogana (tutta); viale Cristoforo Colombo (antistante Lido Mappatella), ambo i lati, tratto tra gli chalet Il Platano e Pic-Nic.

Chiusura al traffico dalle ore 17, e fino a cessata esigenza, di sabato 4 giugno dei seguenti tratti di strada: via Simonetti (intersezione via Avallone-via Tagliamonte); via Tagliamonte (intersezione via Simonetti-corso Umberto I); corso Umberto I (intersezione via Avallone e via Fusco e tra via Alfani e corso Vittorio Emanuele III); via Zampa (eccetto residenti); via Gambardella (intersezione corso Umberto I-via IV Giornate); via Fusco (intersezione corso Umberto I-via Alfani); via Alfani (intersezione corso Umberto I e via Fusco); via IV Giornate (intersezione via Gambadrdella-via Fusco); via Vesuvio (intersezione via V. Veneto e corso Umberto I, eccetto i residenti); via dei Mille (intersezione via De Gennaro-corso Umberto I, eccetto residenti); corso V. Emanuele III (intersezione via Poerio-via De Simone); via Pontenuovo (intersezione via Cirillo-corso V. Emanuele III); via Talamo (intersezione via Cirillo-corso V. Emanuele III, eccetto i residenti); vico del Giglio (intersezione via Toselli-corso V. Emanuele III, eccetto i residenti); vico Gelsomino (intersezione via V. Emanuele II-corso V. Emanuele III, eccetto i residenti); via V. Emanuele II (intersezione vico Gelsomino-corso V. Emanuele III, eccetto i residenti); via Fiume (intersezione via Carlo III-corso V. Emanuele III, eccetto i residenti); corso Garibaldi (intersezione via Commercio-corso V. Emanuele III, eccetto i residenti); via Giardino (intersezione via Garofalo-corso V. Emanuele III, eccetto i residenti); via De Simone (intersezione corso V. Emanuele III-via Dogana); via Castello (tra via Bertone-via De Simone); via d'Alagno (tra via Bertone-via De Simone); via Porto (tra piazza Nicotera-via Caracciolo).

Gli eventuali trasgressori saranno sanzionati con ammende dai 25 ai 500 euro.