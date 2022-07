A cura della Redazione

Lunedì critico per il trasporto pubblico assicurato (o, meglio, non assicurato) dalla Circumvesuviana. Da stamattina, cause avarie ai mezzi e mancanza di personale dovuta principalmente all'emergenza Covid, il servizio ha funzionato a singhiozzo.

In particolare, disagi si sono registrati sulla linea Napoli-Sorrento, quella più gettonata in questo periodo con l'enorme flusso turistico che si sposta verso la penisola sorrentina, e Napoli-Poggiomarino. Alcune corse sono state soppresse o hanno subito ritardi nella percorrenza.

Da poco è stata ripristinata la linea Napoli-Sarno, con la circolazione ferroviaria che era rimasta sospesa tra San Giuseppe e Terzigno a causa di un guasto ad un convoglio.

Nella giornata di oggi, 4 luglio, inoltre sono stati soppressi i seguenti treni:

- n. 6180 delle ore 18:08 da Sarno per Napoli;

- n. 4181 delle ore 18:11 da Napoli per Poggiomarino;

- n. 4196 delle ore 19:40 da Poggiomarino per Napoli;

- 62003 delle ore 20:04 da Napoli per Sarno;

Le suddette corse saranno sostituite con autobus per intero percorso.

Intanto, l'EAV annuncia - ed è una buona notizia, ogni tanto - che dal 5 luglio le stazioni Circum di Ercolano e Villa Regina a Boscoreale saranno presenziate dal personale dell'azienda di trasporto.