A cura della Redazione

Ripristinata da oggi, mercoledì 20 luglio, la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino della Circumvesuviana. Il servizio funzionerà " a spola" fino al 31 agosto, ossia una navetta che collegherà i due Comuni stazionando, tra le altre, alle fermate di Scafati, Pompei Santuario, Boscoreale e Boscotrecase (a cui si aggiungono quelle di Via Cangiani e San Pietro). In sostanza, chi è diretto a Napoli dovrà scendere a Torre Annunziata e prendere un altro convoglio per il capoluogo. Viceversa, da Napoli, bisognerà sempre fermarsi a Torre Annunziata e salire sul treno diretto a Poggiomarino. I disagi, in ogni caso, per gli utenti, soprattutto pendolari per lavoro, restano.

Sono in tutto 30 le corse che verranno effettuate dai treni, quindici da Poggiomarino a Torre Annunziata e quindici da Torre Annunziata a Poggiomarino. Il primo treno in partenza da Poggiomarino è alle 6.04, quello da Torre Annunziata alle 6.35. Ce ne sarà poi uno ogni ora, fino alle 20.04 da Poggiomarino e fino alle 20.35 da Torre Annunziata (ultime partenze).

L'EAV ha comunicato che, per adesso, il servizio sarà attivo solo dal lunedì al venerdì, mentre sabato, domenica e festivi saranno disponibili per i viaggiatori i bus.