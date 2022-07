A cura della Redazione

L'ex pastificio Vitagliano a Torre Annunziata sarà parzialmente abbattuto. L'Ufficio Tecnico Comunale, guidato dall'ing. Valentino Ferraro, ha dato l'ok all'esecuzione delle opere di demolizione del rudere di corso Vittorio Emanuele III che un tempo ospitava, oltre al pastificio da cui prende il nome, anche l'Istituto Marconi.

Lo scorso settembre, l'edificio subì un crollo, uno dei tanti avvenuti nel corso degli anni. Ormai la struttura è talmente fatiscente da rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica. Da qui la decisione di procedere ad una parziale demolizione e messa in sicrezza dell'area.

Per consentire gli interventi, il comandante della Polizia Locale Gianluigi Palazzo, ha emanato un'ordinanza che disciplina la circolazione veicolare e pedonale nella zona, al fine di garantire la massima sicurezza delle operazioni che verranno eseguite dalla Incoset srl.

Viene disposto ad horas, e fino all'ultimazione dei lavori, il senso unico di marcia in via Cuparella, nelle vicinanze della struttura, a partire dall'intersezione con corso Vittorio Emanele III fino all'intersezione con via S. Francesco di Paola, seguendo il senso di marcia corso Vittorio Emanuele-via Cuparella. Istituito inoltre il divieto di accesso in via Cuparella all'altezza del civico 7, seguendo il senso di marcia via Cuparella-corso Vittorio Emanele.

Infine, disposto il divieto di sosta e fermata permanente in via Cuparella, dall'intersezione con corso Vittorio Emanuele fino a quella con via S. Francesco di Paola lato destro in direzione via Filippini.

Verranno infine creati percorsi sicuri per il passaggio dei pedoni nella zona.