A cura di Salvatore Cardone

Circa due anni fa ho scritto un articolo su “L’antica pizzeria da Michele” che si trova a Londra al 199 Baker Street.

L’avevo pubblicato perché al suo interno c’è una lapide sulla quale la famosa famiglia di pizzaioli napoletani ha fatto imprimere nel marmo che “il nonno andava a Torre Annunziata per conoscere il segreto della bontà della pizza napoletana più famosa al mondo”.

Una cittadina torrese, Lucia Cirillo, nata nella nostra città dove è vissuta fino all’età di trent’anni (da allora si è trasferita da sposata prima a Boscoreale e poi a Scafati dove insegna al liceo), ha letto l’articolo e le è venuta la curiosità di “toccare con mano” la lapide. Allora, approfittando del fatto che il figlio vive e lavora a Londra, si è recata “da Michele” per gustare una pizza e per verificare personalmente la notizia pubblicata da TorreSette.

Ebbene, proprio all’ingresso, la lapide c’è davvero e anche il riferimento a Torre Annunziata è riportato esattamente come scritto nell’articolo. Mi ha quindi contattato (è stata una mia collega) per esprimermi la sua gioia e il suo orgoglio, come torrese. E noi abbiamo pensato di far conoscere questa sua “incursione” nella pizzeria che ancora una volta ci conferma che Torre Annunziata fino al secolo scorso è stata non solo la patria dell’Arte Bianca.... ma addirittura anche quella della pizza!