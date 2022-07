A cura della Redazione

Pubblicate le graduatorie per il sostegno alimentare alle famiglie in particolari condizioni di disagio economico residenti a Torre Annunziata.

Gli idonei, in tutto 540, di cui 54 nuclei con un solo componente e 486 con almeno due componenti, riceveranno il "pacco" di derrate da settembre prossimo a luglio 2023, secondo il calendario che verrà pubblicato mensilmente.

Negli elenchi, consultabili sul sito istituzionale del Comune di Torre Annunziata (www.comune.torreannunziata.na.it), sono indicati anche gli idonei che, tuttavia, non sono risultati beneficiari (83 in tutto), i non idonei (68) e coloro che invece hanno presentato l'istanza oltre i termini stabiliti dall'apposito bando (9).

Per visionare le gradatorie, occorre avere a portata di mano la data e il numero di protocollo dell'istanza.