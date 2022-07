A cura della Redazione

Dall'1 agosto aumenti dei biglietti per i viaggiatori che utilizzano i mezzi del trasporto pubblico locale della Regione Campania. La variazione è stata adotta da Palazzo Santa Lucia in virtù dell'adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione (in ascesa).

Restano invariate le tariffe degli abbonamenti, "un modo di tutelare gli utenti abituali che utilizzano il mensile o l’annuale, per i propri spostamenti, riconoscendo la convenienza economica e la facilità di utilizzo dell’abbonamento rispetto all’acquisto del singolo biglietto", si legge in una nota dell'EAV".

Era dal 2017 che non venivano apportati incrementi alle tariffe del trasporto pubblico locale.

Per l’ambito urbano di Napoli, la variazione è di 10 centesimi (da 1,10 euro a 1,20 euro) per la corsa semplice urbana ANM, mentre gli spostamenti su linee suburbane e linee su ferro EAV e Trenitalia, si passa da 1,30 ad 1,40 euro. Il biglietto orario UnicoCampania Napoli passa da 1,60 a 1,70 euro.

A Salerno, invece, il biglietto orario passa da 1,30 a 1,50 euro. La tariffa per il servizio extraurbano Na 1 (spostamenti da e per Napoli con un Comune diverso dal capoluogo oppure per spostamenti fra Comuni diversi quando è necessario effettuare un interscambio su Napoli) vede la corsa singola passare da 1,60 a 1,70 euro, mentre il biglietto orario aumenta da 1,70 a 2,40 euro. Per il servizio extraurbano Na2, il biglietto aumenta da 2,20 a 2,40 euro, mentre il biglietto orario passa da 2,70 a 2,90 euro.

"Al fine di evitare disagi all’utenza, sarà possibile continuare ad utilizzare i titoli pre-acquistati fino ad esaurimento delle scorte personali", fa sapere l'EAV.