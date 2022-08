A cura della Redazione

"Non è accettabile nessuno sbarco né nel porto di Salerno né nel porto di Napoli. Mi dicono che non ci sono in previsione altri sbarchi, ma chiariamo che non li accetteremo".

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, torna sulla vicenda di Salerno, dove ieri sono sbarcati 387 migranti, diversi dei quali bambini, salvati in mare alla deriva dalla nave ONG Ocean Viking. "E' stata una vicenda sgradevole, nessuna ci ha avvertiti - ha detto De Luca -. E' stata fatta un'operazione sottobanco, quasi clandestina, all'improvviso". Il governatore aveva chiesto la quarantena a bordo per i rifugiati - eccezion fatta per i minori non accompagnati -, cosa che invece non è accaduta. La Prefettura ha coordinato le operazioni di sbarco con le forze dell'ordine, la Protezione Civile e le autorità sanitarie.

"Sulle quasi 400 persone sbarcate a Salerno, però, 50-60 erano positive al Covid - ha proseguito De Luca -. Il Comune di Salerno si è fatto carico dei bambini non accompagnati, non ho capito bene dove siano andati i 50-60 positivi. Voglio sperare che chi è stato ricollocato nei vari centri di accoglienza, abbia ricevuto i controlli necessari. Accogliere è un dovere di solidarietà ma di questo dovere non fa parte accogliere i contagi, sia per la tutela dei migranti che dei cittadini", ha concluso.