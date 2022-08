A cura della Redazione

Mario Machille è dal 4 luglio social-media manager della Società Calcio Sportiva Napoli. Nato a Torre Annunziata, figlio di Patrizio e nipote di Emanuele e Carmine, tifosissimi del Savoia e del Napoli, è laureato in scienze politiche e relazioni internazionali. Attuialmente vive con la famiglia in Belgio, dove si è trasferito da anni, ma fa la spola tra Bruxelles, Napoli e Torre Annunziata (dove vive la ragazza).

Mario ha maturato diverse esperienze in Italia e all’estero presso multinazionali e start-up.

Al debutto nello staff azzurro - come scrive il sito SoloNapoli - ha subito lasciato il segno con un breve Tiktok avente come personaggio principale Horace. Il video è diventato in poco tempo virale, realizzando il record di interazioni sul canale della Società Sportiva Calcio Napoli.