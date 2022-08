A cura della Redazione

Riqualificazione Darsena dei pescatori in via Caracciolo a Torre Annunziata.

Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, Stazione Unica Appaltante (SUA) del comune di Torre Annunziata, ha indetto la gara in modalità telematica per l’affidamento dei lavori e forniture necessarie per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione in via Caracciolo, con il ridisegno della Darsena dei pescatori con destinazione a superficie mista di parcheggio e area svago.

Qui, infatti, secondo il progetto originale, dovrebbero essere collocati ristoranti mobili, e verrà istituito il parcheggio per le vetture dirette al lungomare di via Marconi, con oltre 130 stalli.

L’importo dell’appalto è pari a 432mila euro. La durata per l’esecuzione dei lavori è di 360 giorni a decorrere dalla data del verbale della consegna dei lavori. Il termine ultimo per le imprese di partecipare alla gara di appalto è fissato al 14 settembre 2022.

L’intervento fa parte del Piano operativo “Cultura e Turismo” – Unità Grande Pompei.