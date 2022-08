A cura della Redazione

Mercoledì 10 agosto una delegazione della Pro Loco Oplonti “Marina del Sole”, de La Paranza delle idee e di Cives Inter Pares Aps, sono stati accolti dalla Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Torre Annunziata presso la sede comunale di via Schito. Le tre associazioni hanno portato all’attenzione della Commissione idee per il miglioramento della città, in particolare modo, la Pro Loco ha posto l’attenzione su migliorie a livello turistico e culturale.

La Pro Loco ha nella sua agenda vari eventi culturali da programmare nei prossimi mesi, oltre alla produzione di brochure turistiche della città di Torre Annunziata al fine di valorizzare e portare alla conoscenza di molti le bellezze della cittadina oplontina. L’Associazione ha chiesto il supporto del Comune per la promozione degli stessi.

Durante l’incontro si è posta l’attenzione sul miglioramento e la sicurezza dei turisti nella nostra città.

"Un tasto dolente - ha commentato il presidente della Pro Loco, Luigi Scognamiglio - è la promozione della Villa di Poppea, ma ciò che ci ha messo tristezza e preoccupazione è la notizia dello smantellamento del Museo dell’Identità".

Il Museo dell'Identità fu inaugurato nel dicembre del 2016 e doveva rappresentare il nuovo Polo culturale cittadino. Non sappiamo i motivi che hanno indotto i Commissari a prendere una tale decisione, ma, se confermata, sarebbe un duro colpo per l'immagine della stessa città.

La maggiore preoccupazione della Pro Loco sul Museo dell’Identità è dovuta alla possibilità che una volta smantellato e liberati i locali comunali di Palazzo Criscuolo, attualmente sede del Museo, possano essere depositati i reperti e non essere più a disposizione dei turisti italiani, e non, in visita nella nostra città. Inoltre, torneranno alla Sala d'Armi dello Spolettificio i fucili, le pistole e le armi d'epoca attualmente in esposizione insieme ai reperti.

"La Pro Loco resta in attesa di riscontri, ci auspichiamo positivi, e nel frattempo non farà mancare il tuo supporto al territorio - conclude Scognamiglio".