A cura della Redazione

La Commissione straordinaria del comune di Torre Annunziata ha indetto un Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina dell’amministratore unico della società in house del comune di Torre Annunziata “Prima Vera srl”.

L’Avviso è conseguente alle dimissioni presentate già alla fine dell’anno scorso dall’attuale amministratore dott. Carmine Borrelli.

I candidato dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere in possesso della laurea in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche, o ingegneria gestionale (diploma di laurea “vecchio ordinamento”, laurea magistrale o specialistica) o titolo di studio equipollente per legge;

esperienza almeno quinquennale in ruoli di direzione e coordinamento, con ruolo di responsabilità per la gestione amministrativa e finanziaria di enti pubblici o società partecipate.

Saranno, in particolare da evidenziare:

- esperienze e conoscenze specifiche nella materia ambientale, con particolare riguardo al ciclo dei rifiuti ed alla gestione dei servizi di pubblica utilità;

- esperienze maturate in funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o in società partecipate e comunque impegnate nello svolgimento di servizi di pubblica utilità.

L’incarico avrà durata triennale, con possibilità di rinnovo dell’incarico per un periodo di pari durata.

Le domande per le candidature vanno presentate a mezzo pec all’indirizzo: [email protected] e inoltrate non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo pretorio del Comune (16/08/2022).

Avviso e modello di domanda possono essere consultati sulla home page di: comune.torreannunziata.na.it