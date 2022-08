A cura della Redazione

Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo ha ripreso oggi, 18 agosto 2022, il ciclo di visite presso le strutture ospedaliere aziendali incontrando dirigenza, operatori e rappresentanze sindacali dell’ospedale di Nola.

“L’obiettivo - spiega il direttore Russo - come nella precedente visita all’ospedale di Castellammare di Stabia, è quello di presentarmi e farmi conoscere, ma soprattutto aprire un confronto costruttivo tra tutte le parti, personale sanitario e non, sindacati, per evidenziare, insieme, le criticità presenti ed iniziare un lavoro comune per programmare, ognuno con le proprie competenze, tutte le azioni finalizzate al miglioramento dei servizi sanitari”.

Nei prossimi giorni il direttore generale sarà impegnato ad effettuare ulteriori visite ed incontri presso gli ospedali dell’Asl Napoli 3 Sud.