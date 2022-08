A cura della Redazione

Divieto di balneazione nel tratto di mare compreso tra Capo Oncino e il Molo di Ponente a Torre Annunziata. Lo ha deciso la Commissione straordinaria con ordinanza datata 22 agosto (oggi) a seguito delle analisi effettuate dall'ARPAC il 16 agosto scorso, che hanno evidenziato la presenza di concetrazioni di batteri in numero superiore alle soglie stabilite dalla legge. In particolare, valori per escherichia coli pari a 2.005 (soglia 500) ed enterococchi pari a 1.445 (soglia 200). Tali indicatori sono espressi in CFU/100 ml.

(fonte Portale Acque Ministero della Salute)

La porzione di costa del litorale torrese interessata dal provvedimento è lunga ben 930 metri ed include anche lo specchio d'acqua antistante il più grande stabilimento balneare cittadino, il Lido Azzurro, nonché quello delle altre strutture. Sostanzialmente, l'intero litorale è off-limits per i bagnanti.

Il provvedimento di inibizione resterà in vigore fino a nuove comunicazioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

Quest'ultimo scorcio di agosto, dunque, sarà meno "rinfrescante" per i tanti cittadini che affollano l'arenile oplontino, con la speranza che la situazione torni ben presto alla normalità.