A cura della Redazione

Pubblicato dal Comune di Torre Annunziata, capofila dell’Ambito N30, l’avviso per la selezione degli utenti delle ludoteche per la prima infanzia.

Il servizio, ripartito tra le tre sedi di Torre Annunziata (via Giuseppe Parini n. 78), Boscoreale (via Cangemi n. 41) e Trecase (via Carlo Cattaneo n. 35), è rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa tra i sei mesi e i tre anni residenti nei Comuni dell’Ambito N30 (oltre a quelli citati, anche Boscotrecase)

Le domande di ammissione (scaricabili sul sito del Comune di Torre Annunziata), a pena di esclusione, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza, entro e non oltre le ore 12:00 del 22 settembre prossimo. A riguardo farà fede solo la data del timbro apposto dall’Ufficio Protocollo dell'Ente.

E' previsto un costo di compartecipazione al servizio in ragione dell'ISEE. Nel caso in cui non sia prodotto, sarà di 100 euro.