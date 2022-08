A cura della Redazione

Sabato 3 settembre, nella bellissima piazza Eugenio Abbro, dinanzi al maestoso comune di Cava de' Tirreni, si svolgerà la finale regionale dell’edizione 2022 del concorso Miss Italia.

Le finaliste giunte quasi al traguardo e pronte a contendersi il titolo di reginetta della bellezza italiana sono già impazienti di prendere parte alla tappa nella speranza di poter accedere alla finale nazionale.

L’inizio è previsto per le ore 21,00, con le splendide aspiranti miss che saranno presentate e accompagnate per tutta la serata dalla storica voce di Erennio De Vita il quale, dopo le sfilate di rito davanti alla giuria e in compagnia del pubblico, attenderà la votazione finale per annunciare la vincitrice.

Ad occuparsi dell’organizzazione la Noi in Arte e la Fashion Art Show coordinati da Arturo Buono, che da anni si occupano del concorso e che anche per questa edizione hanno svolto un lavoro attento e minuzioso garantendo la buona riuscita dell’evento che rappresenta la bellezza italiana nel Mondo.

Anche per questa edizione la giuria è composta da professionisti del settore e esperti molto critici, tra cui alcuni volti già noti nel mondo dello spettacolo e personalità di spicco della nostra penisola, a presenziare troviamo anche i due giovani autori e imprenditori Antonio Roberto e Gaetano Berardinelli che, proprio per questa occasione e dopo essere stati ospiti al Giffoni Film Festival, hanno deciso di regalare a tutte le finaliste una copia del proprio romanzo “La storia d’amore più bella del Mondo” dal quale ha già preso vita un progetto cinematografico.

Non mancheranno le sorprese, tra queste anche una dedicata a tutto il pubblico. L’organizzazione, infatti, grazie ad una partnership stretta con la Mevivo Srl, regalerà, a tutti i presenti, dei coupon che consentiranno di accedere gratuitamente e per sempre all’abbonamento premium della nuova applicazione di streaming musicale Mevivo.

Proprio nell’ambito musicale, tra i tanti ospiti saranno anche presenti sul palco e intratterranno il pubblico con le proprie esibizioni Nancy Colarusso, Mike Low e Marco Camasso.

Un in bocca al lupo a tutte le partecipanti. Il loro è stato un cammino lungo e faticoso ma comunque vada, essere arrivate già ad una finale regionale, è una grande vittoria e, indipendentemente dall’esito finale, sarà un’emozione che porteranno per sempre nelle loro vite.