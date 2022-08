A cura della Redazione

Per il sesto anno consecutivo, la Regione Campania finanzia la possibilità per gli studenti campani di abbonarsi al trasporto publico locale gratutitamente.

Da oggi, 24 agosto, è infatti possibile inoltrare la richiesta esclusivamente on-line, accedendo alla piattaforma attraverso l’apposita sezione del sito del Consorzio "Unicocampania". Per semplificare la procedura di rinnovo e consegna dell’abbonamento, anche quest’anno il titolo di viaggio sarà in formato digitale, da scaricare direttamente sul telefono degli studenti attraverso l’APP "Unicocampania".

Completato l’iter di rilascio dell’abbonamento, l’abbonamento sarà automaticamente materializzato nella APP Unico Campania del Consorzio, accedendo con le stesse credenziali dell’account creato nella piattaforma di richiesta.

Allo studente basterà attivare il titolo e viaggiare.

L'abbonamento (utlizzabile anche per il trasporto marittimo) è valido per il percorso casa-scuola/università e può essere sottoscritto dagli studenti residenti in Campania di età compresa tra gli 11 e i 26 anni che frequentano medie, superiori e atenei. L'ISEE non deve sperare i 35mila euro.