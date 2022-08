A cura della Redazione

La società Gori comunica che, nell’ambito delle azioni per la tutela dell’acqua ed il contrasto alla dispersione della risorsa, è stata programmata un’attività di test sulla la rete idrica del Comune di Torre Annunziata.

I tecnici hanno predisposto una serie di manovre di regolazione dei flussi, limitate nelle ore di minor bisogno, quelle notturne, e circoscritte in modo alternato a determinate porzioni del territorio.

Sono pertanto previste mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica dalle ore 23:00 di mercoledì 31 agosto, fino alle ore 07:00 di giovedì 01 settembre 2022, alle utenze ubicate sull’intero territorio del Comune di Torre Annunziata.

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 07:00 di giovedì 1 settembre 2022.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.