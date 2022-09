A cura di Enza Perna

“Salutiamo e ringraziamo, per la partecipazione a questa nostra iniziativa, la città di Torre Annunziata gemellata con La Ciotat”. Con queste parole il sindaco Arlette Salvo e il presidente della Camera di Commercio Italiana di Marsiglia Domenico Basciano, insieme all’assessore alle relazioni europee e internazionali, Geneviève Boissier, hanno accolto il comandante della polizia municipale, Gianluigi Palazzo, in rappresentanza della nostra città, quando sono intervenuti per l’inaugurazione della manifestazione “Cibo di strada”, dedicata alla Campania, a Napoli e innanzitutto a Torre Annunziata.

L’invito è pervenuto al prefetto Enrico Caterino dalla presidente del comitato di gemellaggio, Ghislaine Champion, che ha anche offerto gratuitamente viaggio e soggiorno a Gianluigi Palazzo. A titolo personale, come amico e interprete, è stato invitato anche il professore di francese e giornalista Salvatore Cardone. Un’amicizia consolidatasi tre anni fa quando Cardone, contattato da Patricia Nebula sul sito J’aime La Ciotat, al quale il nostro giornalista è iscritto per aver pubblicato oltre una decina di articoli sulla cittadina francese della Provenza-Costa Azzurra, ha accolto a Torre Annunziata una delegazione del comitato di gemellaggio, facendo loro da guida turistica. Nella strada e piazzetta di La Ciotat dove si è svolta l’iniziativa, gli esponenti del comitato di gemellaggio hanno affisso foto, articoli, manifesti, dépliant che descrivevano Torre Annunziata dal punto di vista geografico, storico, archeologico, delle attrattive naturali ed artistiche, con in primo piano le bellezze della villa di Poppea, delle terme Nunziante, dei musei dell’Identità, delle Armi e quello a cielo aperto dell’Arte Bianca.

Uno spazio particolare in uno stand è stato dedicato al pastificio Setaro, con l’esposizione di diversi formati di pasta regalati e inviati a La Ciotat da Vincenzo Setaro, il cui opificio era stato visitato dal comitato quando sono venuti nella nostra città. I pacchi di pasta sono stati sorteggiati tra i presenti che hanno risposto ad un questionario su Setaro e Torre Annunziata.

Il professore Cardone è intervenuto ogni sera, durante i quattro giorni di permanenza nella bella cittadina balneare, per parlare in francese di Torre Annunziata, davanti ad un numeroso, attento ed interessato pubblico. Il comandante Palazzo ha incontrato il suo omologo, il direttore della polizia municipale Patrick Mineo, di origine italiana (di Trapani) che lo ha invitato a visitare il comando e fare una foto con lui. Uno scambio di esperienze che li ha arricchiti reciprocamente. Palazzo, ricevuto in una bellissima villa da due esponenti del comitato di gemellaggio, Robert e Jacqueline Lhote, ha donato a nome dell’amministrazione di Torre Annunziata, alla presidente Ghislaine Champion e alla presenza di tutto il comitato, una riproduzione in pietra vulcanica del famoso affresco, il cesto di fichi, della Villa di Poppea. Visibilmente emozionata, la presidente ha ringraziato, in francese e in italiano, i tre componenti della Commissione straordinaria Enrico Caterino, Fernando Mone e Marco Serra. Il giornale La Provence ha anche pubblicato un articolo in cui si cita la partecipazione e la presentazione di Torre Annunziata. Durante la loro permanenza, Palazzo e Cardone hanno visitato il cinema Eden, il più antico del mondo, dove sono stati proiettati i primi cortometraggi dei Fratelli Louis e Auguste Lumière, le calanques (calette) di Mugel e Figuerolles, dal mare limpidissimo, e la costa della zona dall’alto, con un panorama magnifico, accompagnati a bordo di un’auto da Xavier Bonnamy e Daniel Pontremoli. Quest’ultimo li ha portati in battello a “ L’Ile Verte”. In tanti cittadini di La Ciotat, che conoscevano poco Torre Annunziata e il gemellaggio, hanno chiesto alla presidente del comitato, Ghislaine Champion, di organizzare un viaggio l’anno prossimo per visitare la nostra città.

Ad allietare le serate “Cibo di strada”, con canzoni napoletane, il Quartet Boffelli. Infine a cura della camera di commercio italiana di Marsiglia è stato anche sorteggiato un viaggio premio a Napoli. Una visita, quella del comandante , che ha rinsaldato i legami culturali e di gemellaggio con La Ciotat e che potrebbe rappresentare anche un’occasione turistica per la nostra città.