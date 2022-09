A cura della Redazione

Campagna vaccinale contro il Covid-19 in corso al Ministero della Salute.

"Da lunedì può iniziare a livello regionale la prenotazione con i nuovi vaccini bivalenti. Sarà possibile, quindi, prenotare le dosi e somministrarle”. E’ la dichiarazione del direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), Nicola Magrini, durante la conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale contro il Covid-19 in corso al Ministero della Salute.

Intanto, continua a scendere l'occupazione dei posti letto negli ospedali legata alla pandemia. Il tasso di occupazione in terapia intensiva, secondo l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss, è in calo all'1,9% contro il 2,1% della scorsa settimana. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 6,5% contro il 7,7% precedente.

E' in discesa anche l'incidenza settimanale a livello nazionale: 197 ogni 100mila abitanti rispetto a 243 ogni 100mila abitanti della scorsa settimana. Nel periodo 17-30

agosto, l'Rt medio è salito però a 0,92, contro lo 0,81 precedente.