"Educare alla Finanza Etica per avviare processi di Innovazione Sociale". E' il titolo del convegno in programma il 21 ottobre (ore 9.30 - 12.30) presso l'Albergo LIbera Gioventù di Traversa Andolfi n.41 a Torre Annunziata, realizzato in un bene confiscato alla camorra..

L’evento è organizzato dall’Associazione Antiusura e Antiracket Finetica Onlus, in collaborazione con il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF), nell’ambito del Mese nazionale dell’Educazione Finanziaria (www.quellocheconta.gov.it).

Finetica Onlus è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, accreditata presso il MEF in quanto Ente gestore del “Fondo di prevenzione dell’Usura”. L’Associazione è da anni impegnata nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni del racket, dell’usura e dell’esclusione finanziaria, economica e sociale, attraverso gli strumenti della Finanza Etica, del Microcredito e dell’Educazione finanziaria per adolescenti e giovani, in un’ottica di inclusione e di innovazione sociale.

Con il convegno si intende gettare le basi per la costituzione di una “cordata educativa” che, da un lato, stabilisca un’alleanza con le nuove generazioni che vivono nell’area, e dall’altro operi al servizio dell’intera “comunità educante del territorio” chiamando tutti a far rete: le Istituzioni locali, le famiglie, l’imprenditoria e le libere professioni, gli oratori, le scuole, le associazioni sportive, il terzo settore ed il volontariato. L’obiettivo è dare vita ad una sinergia stabile fra quanti si vogliano concretamente occupare dell’educazione e della cura delle energie più giovani della comunità, finalizzandole all’avvio di processi di Innovazione Sociale.

Alla manifestazione parteciperanno Enrico Caterino, Commissario Straordinario del Comune di Torre Annunziata; Mario Morcone, assessore alla Legalità e Sicurezza della Regione Campania; Claudio Palomba, Prefetto di Napoli; Carlo Borgomeo, presidente Fondazione con il Sud; Renato Briganti, direttore del Master in Finanza Etica presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Gaetano D’Avino, direttore del Centro Studi “Strumenti Giuridici di Contrasto alla Criminalità”; Agata Esposito, dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi”; don Luigi Cella, direttore dell’Istituto Salesiano di Torre Annunziata; don Ciro Cozzolino, referente dell'associazione Libera di Torre Annunziata; Giuseppe Brandi, esperto in Legislazione del Terzo Settore; don Giuseppe Autorino, direttore Pastorale Sociale e Lavoro della Diocesi di Nola; Nello Tuorto, presidente dell'Associazione Antiusura e Antiracket Finetica Onlus.