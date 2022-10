A cura della Redazione

Duplice donazione multiorgano in una settimana all'ospedale di Nola "S. Maria della Pietà".

Nell'ultima settimana, presso il reparto di Anestesia e Rianimazione del nosocomio nolano - sotto giurisdizione dell'Asl Napoli 3 Sud guidata dal direttore generale Giuseppe Russo -, coordinato dal dottor Raoul Vincenti, sono stati effettuati due interventi di espianto che consentiranno di salvare la vita ai pazienti che necessitano di trapianti.

Il 14 ottobre è stato eseguito il prelievo di organi (reni, fegato e cornee) dalla paziente R. C. C., medico di 64 anni morta in seguito ad una emorragia cerebrale e che in vita aveva espresso la volontà di donare i propri organi.

Il 20 ottobre, il secondo intervento per il prelievo di organi dal paziente S. G. (cornee, polmoni, cuore, pancreas, reni, fegato), di 48 anni, deceduto in seguito ad un incidente sul lavoro.

Gli interventi, che hanno coinvolto numerosi operatori e multiple équipe chirurgiche giunte anche da fuori regione, sono stati possibili grazie all'attività di coordinamento svolta dal Centro Regionale Trapianti e dal dottor Narni Mancinelli, alla professionalità di medici e infermieri del reparto di terapia intensiva (responsabile dottor Galluccio), al lavoro dei coordinatori infermieristici di terapia intensiva e blocco operatorio e di tutto il personale tecnico e sanitario coinvolto (sala operatoria, direzione sanitaria di presidio e unità operativa complessa di Neurologia).