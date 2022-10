A cura della Redazione

Oggi, mercoledì 26 ottobre, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 si terrà in modalità e learning la presentazione del portale SUE del comune di Torre Annunziata.

Chi è interessato si può collegare al seguente link: https://meet.jit.si/SUE_TORREANNUNZIATA.

Si ricorda che a far data dal 31 ottobre prossimo sarà attivato il portale per la presentazione telematica delle istanze di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) di competenza del Comune di Torre Annunziata.

Con l’attivazione del portale non saranno più ammesse altre modalità di trasmissione delle pratiche urbanistico - edilizie