A cura della Redazione

Il Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata intitola l'aula magna al preside Benito Capossela. Ad un anno dalla prematura scomparsa del dirigente scolastico, avvenuto il 4 novembre 2021, la scuola che ha diretto per anni gli tributa il giusto riconoscimento per tutto quello che ha saputo fare, soprattutto per aver dato all'Istituto torrese un'impronta educativa, innanzitutto, e poi didattica all'avanguardia, trasformandolo in una vero e proprio incubatore di sapere e apprendimento per le future generazioni.

Sua l'intuizione di istituire il Liceo Sportivo e di dar vita al percorso musicale, facendo della scuola torrese una delle più importanti nel panorama educativo campano e nazionale.

La cerimonia si terrà il prossimo venerdì 4 novembre alle ore 16.30 presso la sede centrale di via Tagliamonte. Nell'occasione, verranno anche illustrate le iniziative messe in campo per commemorare la figura di Capossela, come il torneo sportivo intitolato al preside.

Verrà infine presentato il "Premio Sìano Siani 2022" dedicato al giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985.