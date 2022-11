A cura della Redazione

Prorogata l'allerta meteo in Campania per tutta la giornata di sabato 5 novembre. Il livello di criticità idrogeologica sarà giallo su penisola sorretnina-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro; Basso Cilento. Attualmente, è in vigore su tutto il territorio regionale un'allerta meteo gialla fino alle 8 di domani.

La perturbazione continuerà ad insistere sui settori centro-meridionali della regione portando precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti-settentrionali e mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte.

Sulle restanti aree del territorio, ossia piana campana, zona vesuviana, Napoli, isole del golfo, Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio, il livello invece sarà verde, quindi senza particolari disagi.

Attualmente, i violenti temporali di queste ore stanno provocando notevoli problemi specie nel Salernitano, con la situazione che è critica in particolare a Mercato San Severino, diversi gli allagamenti segnalati, soprattutto di sottopassi.

Lunghe code sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Automobilisti fermi e disagi fortissimi per la viabilità.