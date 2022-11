Curioso e divertente abbinamento tra la squadra di calcio del Napoli, alcuni suoi giocatori e.... il gioco del lotto!

I numeri estratti mercoledì 2 novembre sulla ruota di Napoli sono stati 68, 9, 77, 3 e 32.

Non vi dicono niente, cari lettori e tifosi degli Azzurri? Ebbene cerchiamo di soddisfare noi la vostra curiosità! Il 68 è il numero di maglia di Lobotka, il 9 di Osimhen, il 77 di kvaratskhelia, il 3 di Kim e... 32 sono i punti in classifica del Napoli capolista!

Una coincidenza davvero strabiliante e nel giorno dei defunti, come se i morti avessero parlato e dato i numeri. Vi sarete chiesti, poi, chi è che ha citato questo fatto? Non certamente io per primo, ma il giornalista e blogger Angelo Forgione su Facebook.

La notizia mi è stata fornita da mio figlio Giuseppe, docente di scienze motorie e fanatico tifoso del Napoli calcio, che mi ha ricordato un’altra “chicca”. Nel giorno del primo scudetto del Napoli, il 10 maggio del 1987, nel cimitero della città partenopea fu messo uno striscione che riportava questa scritta: “E che ve site perso!”.

Insomma a tifare per il Napoli sono anche i defunti, capaci di “resuscitare” in caso di vittoria dello scudetto? A parte gli scherzi, abbiamo voluto raccontarvi ciò per farvi fare una sana risata con un argomento “leggero” in un periodo in cui le cattive notizie non mancano.