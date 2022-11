Si sono sfidati in dieci, selezionati tra centinaia di candidati in base ad un questionario tecnico, e hanno gareggiato a "Millefoglie" nell’ottava e penultima gara regionale di Pastry Bit Competition, svoltasi a Napoli e lanciata per trovare il nuovo volto rappresentativo di Molino Dallagiovanna, azienda che dal 1832 produce farine di altissima qualità (ben 400 diversi tipi) con i migliori grani presenti sul mercato.

Tra i dieci sfidanti, la giuria tecnica, composta da alcuni tra i migliori pasticcieri e giornalisti esperti in gastronomia, ne ha scelti tre in vista della superfinalissima di giugno 2023, dove parteciperanno 27 pasticcieri (tre per ognuna delle nove tappe regionali).

Tra i tre selezionati anche un pasticciere di Torre Annunziata: Salvatore Catapano, 28 anni, attualmente capo pasticciere presso l’Hotel San Montano di Ischia.

Un excursus sulla vita professionale del giovane pasticciere

Salvatore è cresciuto con la famiglia (papà Giovanni e mamma Rosa, architetto) a via Prota. Diplomatosi all’Istituto Alberghiero “F. de Gennaro” di Vico Equense, all’età di 18 anni inizia a lavorare nella pasticceria d’autore di Pasquale Marigliano di Nola. Poi parte per il Belgio ed è capo-pasticciere presso la pasticceria di Jean Philippe Darcis di Bruxelles.

“Poi ritorno in Italia – afferma Salvatore – e organizzo un viaggio di 5 giorni presso le migliori pasticcerie del centro-nord per consegnare il mio curriculum. Mi fermo a Bolzano, Venezia, Verona, Brescia, Milano, Torino e Firenze. Alla fine, vengo chiamato dal maestro pasticciere Igino Massari di Brescia e per tre anni e mezzo lavorerò presso la sua azienda. Subito dopo mi reco a Nizza presso la pasticceria di Pascal Lac, che fa parte dell’Associazione Relais Dessert International, ma vi rimango per pochi mesi a causa della pandemia da Covid”.

Così Salvatore ritorna a Torre Annunziata e nel 2020 lavora come capo pasticciere presso il luxury Hotel Terme Manzi di Ischia. Nel 2021 è secondo pasticciere nell’Hotel 5 Stelle Regina Isabella, sempre di Ischia, e quest’anno è stato capo pasticciere all’Hotel ischitano San Montano.

Il progetto futuro di Salvatore Catapano

Qual è il tuo progetto per il futuro, gli chiediamo. “E’ mia intenzione fermarmi ad Ischia, dove ho conosciuto due anni fa la mia attuale ragazza Michela. Qui vorrei aprire una pasticceria e mettere in pratica tutta le conoscenze di questi miei primi dieci anni di professione”.

Glielo auguriamo fortemente ed intanto gli facciamo un grosso “in bocca al lupo” per la finalissima di Pastry Bit Competition di giugno 2023, dove Salvatore potrebbe diventare il nuovo volto rappresentativo di Molino Dellagiovanna.