Assunzione di 2 lavoratori disabili presso il comune di Torre Annunziata.

Il Comune di Torre Annunziata, al fine di assicurare il rispetto della quota d'obbligo prevista dalla legge n. 68/1999, recante «Norma per il diritto al lavoro dei disabili», ha inoltrato al competente servizio di collocamento mirato della Provincia di Napoli, settore Centro per l'impiego, una richiesta numerica di avviamento a selezione di due unità, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, categoria B, posizione economica B1.

La selezione è destinata ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti nell'elenco del collocamento mirato della Provincia di Napoli. I soggetti interessati alla selezione di cui trattasi non dovranno inoltrare domanda di partecipazione direttamente al Comune di Torre Annunziata, in quanto la procedura sarà posta in essere, con apposito bando, dal servizio di collocamento mirato della Provincia di Napoli, il quale, al termine della stessa, comunicherà i nominativi collocati utilmente in graduatoria.

I candidati aventi diritto, secondo l'ordine della graduatoria, saranno convocati dal Comune di Torre Annunziata per essere sottoposti alla prova d'idoneità. Tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Torre Annunziata www.comune.torreannunziata.na.it nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di Concorso». Le domande inoltrate direttamente al Comune di Torre Annunziata saranno conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in quanto presentate a soggetto incompetente.