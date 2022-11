A cura della Redazione

Borse di studio per studenti meritevoli residenti a Torre Annunziata. L'iniziativa è dell'Amministrazione comunale - settore Welfare Municipale Servizio Pubblica Istruzione - e prevede l'erogazione di 10 assegni virtuali, del valore di 450 euro, da spendere esclusivamente per l’acquisto di libri e materiale didattico presso le librerie accreditate con l’Ente.

La misura è destinata a 7 studenti che hanno conseguito la licenza media con il voto di 10 o 10 e lode, e a 3 diplomatisi in quest'ultimo anno scolastico, ottenendo il voto di 100 o 100 e lode. Condizione imprescindibile, è che gli alunni facciano parte di nuclei familiari in stato di disagio economico, come attestato dall'indicatore ISEE.

Le domande, scaricabili dal sito internet istituzione del Comune oplontino, devono essere indirizzate alla mail [email protected] entro le ore 23.59 del prossimo 30 novembre. Verrà stilata una graduatoria che decreterà gli assegnatari.

Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione, telefono 081.535.83.71.