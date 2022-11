A cura della Redazione

Buone notizie sul fronte lavorativo in Campania dopo l'annuncio di Ntt Data di 250 nuove posizioni aperte a Napoli e Salerno. La multinazionale giapponese attiva nel campo della system integration, dei servizi professionali e della consulenza strategica, che conta nella nostra regione già più di 500 dipendenti, ha scelto infatti di investire ancora sul territorio puntando fortemente sui talenti meridionali. Ecco quali sono le figure richieste.

Il progetto Ntt Data per il Mezzogiorno

Il nuovo piano di assunzioni annunciato dalla società nipponica in Campania rientra nel progetto Ntt Data per il Mezzogiorno, finalizzato al consolidamento della presenza dell'azienda nel sud Italia e all'utilizzo di nuove risorse per creare un vero e proprio network territoriale basato su competenze e tecnologia.

In questo vasto disegno rientrano infatti non soltanto le 250 assunzioni previste per le sedi di Napoli e Salerno, ma anche l'apertura di nuovi uffici a Bari in cui collocare ulteriori 150 professionalità provenienti dalla Puglia. L'idea è quella di consolidare la direzione intrapresa già da qualche anno in Campania andando a destinare nuove risorse non soltanto per il potenziamento delle sedi, ma anche per la creazione di sinergie con le Università meridionali, così da creare uno scambio di valore tra le parti e favorire il collocamento dei talenti locali che intendono intraprendere una carriera nel settore.

Un'ulteriore spinta verso la transizione digitale

L'iniziativa di Ntt Data si inserisce perfettamente nel più ampio contesto della transizione digitale che il nostro Paese sta vivendo in questi anni, un cambiamento di fondamentale importanza su cui si gioca la competitività dell'intero tessuto economico nazionale. Quanto accaduto a livello globale già in altri settori ad alto tasso tecnologico, come quello dei passatempi online in cui abbiamo visto affermarsi piattaforme dedicate a giochi come il blackjack e a servizi di streaming audiovisivo, la possibilità di sfruttare le tecnologie digitali in ogni ambito della nostra quotidianità rappresenta infatti una incredibile opportunità per tutti, privati e aziende, che possono servirsi di sistemi e soluzioni in grado di ottimizzare tempi, costi ed esperienze.

La presenza di una multinazionale come Ntt Data rappresenta per la Campania, ma anche per il resto del Mezzogiorno, un'occasione unica di rilancio, sia a livello occupazionale in senso stretto che per la possibilità di avere sul territorio un soggetto capace di guidare il processo di transizione e supportare tutte le altre realtà locali in un cammino tanto complesso quanto affascinante.

Le figure ricercate da Ntt Data

Per quanto riguarda più nello specifico le sedi di Salerno e Napoli, Ntt Data ha intenzione di collocare altre 250 figure professionali distribuendole in varie aree di attività. Si tratta di posizioni ad altissima valenza e per le quali sono richieste competenze ben specifiche in ambito informatico e tecnologico, ma per le quali la stessa azienda metterà a disposizione percorsi formativi specifici.

Tra queste troviamo per esempio Java e .Net Developer, Data Engineer e Data Architect, ma anche Solution Architect, Functional Analyst ed esperti nel campo del Cloud Engineering, tutte tecnologie che come possiamo notare sono oggi centrali all'interno di molti progetti legati al web. A rendere la proposta ancora più interessante, è il fatto che Ntt Data non limiti la ricerca soltanto a chi presenta una vasta esperienza pregressa ma anche a neolaureati e neodiplomati, per i quali sono previsti percorsi di crescita interni.

La collaborazione con le Università

Fortemente concentrata, come detto, sulla valorizzazione dei talenti e delle competenze, Ntt Data ha avviato nel frattempo importanti partnership con gli Atenei campani, in particolare con l'Università Federico II, l'Orientale e la Parthenope di Napoli e con l'Università di Salerno, all'interno delle quali è previsto l'avvio di tirocini e altre forme di collaborazione sinergica.

Per i giovani campani, dunque, una grandissima opportunità per avvicinarsi a un mondo ricco di fascino come quello dell'informatica e delle nuove tecnologie, con la possibilità di crescere finalmente senza dover lasciare la propria terra d'origine, un'occasione che in molti non hanno avuto negli anni passati ritrovandosi a spendere la propria conoscenza nel nord del Paese se non addirittura all'estero.