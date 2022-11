A cura della Redazione

Una squadra di quattro volontari dell’associazione Misericordia di Torre Annunziata è stata inviata ieri a Santa Maria di Castellabate (Salerno) per portare aiuto a residenti del posto, duramente colpiti dall’alluvione dei giorni scorsi.

In dotazione ai volontari due Pick up: un modulo antincendio per sciogliere il fango ed un idrovora per aspirare l’acqua da cantine e locali.

Come si ricorderà, Santa Maria di Castellabate ed Agropoli furono completamente sommerse d’acqua nell’alluvione del 19 novembre scorso. Le immagini registrate dai cittadini parlavano da sole: allagamenti, auto in sosta trascinate dalla corrente, pavimentazione stradale divelta e vere e proprie cascate di fango. Da qui l’invio da parte da parte della Protezione civile ragionale di uomini e mezzi per aiutare la popolazione del posto.