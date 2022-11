A cura della Redazione

Corsa podistica Napoli-Pompei di domenica 27 novembre 2022.

La “Corsa della Pace” partirà da piazza Plebiscito (Napoli) alle ore 8,30 e attraverserà i comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata e Pompei.

A Torre Annunziata, il comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione ha firmato un’ordinanza con le nuove disposizioni di traffico per le strade interessate alla competizione.

Dalle ore 9,00, e fino al passaggio dell’auto con cartello recante “Fine gara podistica”, è sospesa la circolazione delle auto nelle seguenti strade: via Prota, via Caravelli, via Gino Alfani, Rampa Nunziante, via Marconi, viale Cristoforo Colombo, via Caracciolo, via D’Angiò, Lungomare Oplonti, via Terragneta, via Provinciale Schiti, via Bottaro, via Provinciale Vigne S. Antonio.