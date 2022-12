A cura della Redazione

Guasto improvviso alla rete idrica, mancanze d'acqua in corso in diverse zone di Torre Annunziata.

Le aree interessate - come riferisce la GORI - sono quelle di piazza Nicotera, via Marconi e via Molo di Levante, e le relative traverse.

Il servizio dovrebbe tornare regolare a partire dalle ore 19 di oggi, giovedì 1 dicembre.