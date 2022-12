A cura della Redazione

Si terrà in data 8 dicembre in corso Umberto I a Torre Annunziata (porticati Intesa San Paolo), l’evento di beneficenza e raccolta fondi, organizzato dall'associazione Cives Inter Pares e destinato alla Fondazione Santobono di Napoli ed in particolar modo al reparto di onco-ematologia dell’omonimo ospedale pediatrico.

L’evento che si terrà dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20 sarà destinato alle famiglie ed ai bambini. Questi ultimi saranno allietati da una animazione a tema natalizio fornita dalla associazione Animasud e potranno scrivere letterine e pensierini da lasciare a Babbo Natale che sarà presente seduto sul suo trono.

A tutti i cittadini che doneranno il loro contributo in beneficenza saranno offerti dei piccoli doni.

Alla manifestazione sarà inoltre legata una particolare lotteria, partecipando alla quale, donando in beneficenza, si potranno vincere premi regalati da star dello sport locali e nazionali ed artisti del mondo dello spettacolo oltre che immancabili giocattoli.