Ha compiuto 100 anni ieri, essendo nata a Torre Annunziata il 30 novembre 1922. Lei è Gerarda D’Anna, vedova di Ciro Pergolato, residente a Torre Annunziata al corso Vittorio Emanuele III, 216. L’anziana ha quattro figli: Lorenzo, Pasquale, Vincenzo e Teresa, tutti residenti nella città oplontina, tranne Teresa che abita a Legnano (MI).

Ed è proprio dalla figlia Teresa, dove si è trasferita da qualche anno, che la nonnina ha festeggiato il secolo di vita. Attorniata dall’affetto dei quattro figli, Gerarda ha soffiato sulla candelina per spazzare via i suoi primi cento anni di vita. Alla festa in famiglia, presente anche il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, che ha portato i saluti e gli auguri di tutta la comunità legnanese.

<img alt="" class="img-responsive" data-cke-saved-src="/public/uploads/images/nonna-legnano%281%29.jpg" src="/public/uploads/images/nonna-legnano%281%29.jpg" style="width: 500px; height: 417px;" title="Torre Annunziata - Nonna Gerarda compie 100 anni: " ho="" l'amore="" dei="" miei="" 4="" figli""="">

La nonnina per l’occasione ha ringraziato tutti, rivolgendo un pensiero particolare ai suoi cari: «Sono molto grata ai miei quattro figli che non mi hanno mai fatto mancare il loro affetto. Ed è proprio l’amore che ricevo a darmi la forza e l’energia di andare avanti. Festeggio i miei 100 anni lontana da Torre Annunziata, ma sono una torrese doc e porterò questa bella città sempre nel mio cuore».

Alla nonnina Gerarda gli auguri più affettuosi da parte della redazione di torresette.news.