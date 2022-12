A cura della Redazione

“Gravi irregolarità a carico della ditta che esercitava il servizio lampade votive all’interno del Cimitero di Torre Annunziata”.

In un “Avviso all’utenza” a firma della dirigente dell’Utc Valentino Ferrara, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, si comunica che “nessuna ditta è autorizzata all’esecuzione del servizio di lampade votive all’interno del Cimitero Comunale e, per tale servizio, fino a diversa comunicazione, non deve essere versato alcun canone da parte dei cittadini/utenti”.

Le "gravi irregolarità" consistono nel fatto che la ditta che ha gestito il servizio delle lampade votive nell'area comunale non aveva alcuna autorizzazione da parte del Comune. Inoltre avrebbe incassato canoni senza versare alcun aggio all'Ente proprietario. In seguito a queste irregolarità, le lampade votive erano state spente, ma successivamente riaccese perché non era giusto che a pagarne le conseguenze fossero i cittadini, ignari della situazione.

La nota del dirigente continua nel rammentare “che per eseguire lavori all’interno dell’area cimiteriale, sia pubblica sia privata, è necessario ottenere la preventiva autorizzazione dall’Ufficio Cimitero. In difetto non sarà consentito l’accesso da parte del personale cimiteriale”.