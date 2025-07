A cura della Redazione

Il dibattito su un consiglio comunale monotematico sul pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase, convocata per settembre dal presidente del consiglio di Torre Annunziata Davide Alfieri, sta suscitando interesse non solo da parte della politica, ma anche di associazioni, comitati e semplici cittadini.

Ospetiamo in questo spazio, l'opinione dell'associazione politica "La paranza delle idee":

"È doveroso dare voce in ambito istituzionale ai disagi che i cittadini torresi (e non solo) stanno patendo ormai da molti, troppi anni e rilanciare, senza riserva alcuna, la loro rivendicazione di un adeguato livello dell’assistenza sanitaria territoriale.

È condivisibile, quindi, la richiesta, da parte di un gruppo di attivisti, di convocazione di un Consiglio comunale monotematico sul Pronto Soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, la cui chiusura pure non è la sola criticità rilevabile tra i limiti e le carenze della sanità locale.

Sarebbe un’iniziativa dal forte valore politico, che, se opportunamente orientata verso i problemi e le loro possibili soluzioni e non condotta come mero esercizio di facciata, potrebbe avere un grande impatto, soprattutto se dovesse riuscire a coinvolgere, in modo plurale, anche esponenti degli ambiti istituzionali sovracomunali competenti in materia sanitaria.

Cittadini, associazioni, comitati e movimenti esigono di capire se sia stato fatto davvero tutto il possibile per migliorare la situazione e, in quanto rappresentanza popolare, tocca alla politica, specie a quella regionale, rispondere: sta a essa dimostrare serietà, responsabilità, capacità di non scadere nel mero propagandismo e di saper fare i conti con quanto promesso (come la riconversione entro il 2025 del presidio ospedaliero di Boscotrecase in DEA di I° livello da 290 posti letto e la realizzazione di una Casa della Comunità a Torre Annunziata, annunciate in una nostra iniziativa)".