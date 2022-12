A cura della Redazione

Concerto di Enzo Avitabile, autoveicoli off limts in via Marconi e Rampa Nunziante.

In occasione del concerto di Enzo Avitabile e i Bottari, con la partecipazione anche dei Tony Esposito e della cantante cubana Irina Arozarena, in programma oggi, domenica 18 dicembre alle ore 20,30 nell’area antistante la Villa Comunale di Torre Annunziata, il comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione ha emesso un’ordinanza con le seguenti disposizioni di traffico: