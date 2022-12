A cura della Redazione

Il Centro per l’Impiego di Pompei organizza, per il giorno 13 gennaio prossimo, una giornata di selezione presso la propria sede di via Mazzini n. 104, che consentirà ad un’azienda leader del settore fotovoltaico - con sedi di lavoro in Italia e all’estero - di acquisire i curricula dei lavoratori e procedere ad eventuale successivo colloquio conoscitivo, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale in vista di possibili assunzioni.

Nello specifico, i profili professionali ricercati sono:

- Approvvigionatore e responsabile acquisti: possesso di Laurea in Economia o in Ingegneria Gestionale; conoscenza del Pacchetto Office; conoscenza della lingua inglese a livello intermedio; preferibile una seppur minima esperienza nella mansione.

- Direttore o dirigente generale del dipartimento risorse umane: possesso di Laurea Magistrale o Triennale; conoscenza del Pacchetto Office; conoscenza della lingua inglese a livello intermedio; preferibile una seppur minima esperienza nella mansione.

- Ingegnere certificatore delle procedure di qualità: possesso di Laurea in Ingegneria Gestionale o in Chimica; conoscenza del Pacchetto Office e di CAD; conoscenza della lingua inglese a livello intermedio; preferibile una seppur minima esperienza nella mansione.

- Ingegnere civile: possesso di Laurea in Ingegneria Civile, in Ingegneria Edile o in Architettura; conoscenza del Pacchetto Office e di CAD; conoscenza della lingua inglese a livello intermedio; preferibile una seppur minima esperienza nella mansione.

- Ingegnere energetico: possesso di Laurea in Ingegneria Energetica; conoscenza del Pacchetto Office e di CAD; conoscenza della lingua inglese a livello intermedio; preferibile una seppur minima esperienza nella mansione.

- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: possesso di Laurea in Scienze giuridiche della sicurezza e della prevenzione, o equipollente; conoscenza del Pacchetto Office; conoscenza della lingua inglese a livello intermedio; preferibile una seppur minima esperienza nella mansione.

- Tecnico di collaudo e integrazione dei sistemi: possesso di Laurea in Ingegneria Civile, in Ingegneria delle Costruzioni o in Architettura; conoscenza del Pacchetto Office e di CAD; conoscenza della lingua inglese a livello intermedio; preferibile una seppur minima esperienza nella mansione.

- Responsabile della logistica commerciale: possesso di Diploma di istruzione secondaria ad indirizzo tecnico; conoscenza del Pacchetto Office e di CAD; conoscenza della lingua inglese a livello intermedio; preferibile una seppur minima esperienza nella mansione.

Le persone interessate, in possesso di un profilo lavorativo congruo, possono inviare il proprio curriculum vitae entro l’8 gennaio 2023 all’indirizzo e-mail [email protected], indicando il relativo profilo di interesse e la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi, oppure presentando brevi manu il CV direttamente il giorno dell’evento.