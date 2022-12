A cura della Redazione

Oggi, venerdì 23 dicembre lungo il corso Umberto è stato organizzato il "Babbo Natale in Tour", con la sfilata di figuranti, maschere natalizie e animatori, con giochi e attività ludiche per i più piccini e soste dinanzi alle attività commerciali. La partenza è da via Gino Alfani, il corteo festoso poi giungerà in Villa del Parnaso dove ci sarà l'intrattenimento per i bambini.

Il transito veicolare, in questa circostanza, verrà sospeso temporaneamente dalle ore 17 alle ore 19, e in ogni caso per tutto il tempo necessario a garantire che la sfilata si svolga in sicurezza.

Ritorna la “Casa di Babbo Natale” in Villa Parnaso

Dopo il successo di domenica scorsa, domani 24 dicembre ritorna "La Casa di Babbo Natale" in Villa Parnaso. Dalle ore 9,00 e fino al primo pomeriggio, due animatrici, Titti e Angela, ed un animatore, Marco, del gruppo di animazione “Stregati” di Benevento, accoglieranno i più piccoli per foto con Babbo Natale (Marco), giochi interattivi, piccoli gadget e laboratori.